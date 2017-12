Pokłócił się ze znajomą, wyskoczył z czwartego piętra, spadł na samochód i... zniknął

Skok miał miejsce w Krakowie w noc wigilijną. „Skoczek” odnalazł się, gdy ojciec wezwał policję do awanturującego się syna. Mimo upadku z wysokości był cały i zdrowy. I trzeźwy – mówi portalowi tvp.info nadkom. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Do zaskakującego zajścia doszło w noc wigilijną. Krakowscy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w bloku na Prądniku Czerwonym. W mieszkaniu na czwartym piętrze doszło do awantury domowej. – Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, zgłaszająca - młoda kobieta będąca pod wpływem alkoholu, oświadczyła, że „już nie ma tematu”, bo agresywny znajomy… właśnie wyskoczył przez okno – relacjonuje nadkom. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.



Zniszczony samochód



Choć policjanci w pierwszej chwili odebrali to jako żart, wkrótce jednak otrzymali zgłoszenie z tej samej ulicy. Ktoś zgłaszał, że zniszczono samochód sąsiada, bo ktoś na niego spadł. Toyota yaris miała mocno wgnieciony dach. Ale na miejscu nie było rannego. Policjanci ruszyli więc na poszukiwania. Sprawdzono m.in. krakowskie szpitale, ale nigdzie nie było śladu człowieka z obrażeniami wskazującymi na upadek z wysokości.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info

Nowe światło na sprawę miało paść dopiero nad ranem. Wtedy policjanci zostali wezwani na kolejną interwencję. Tym razem o pomoc prosił starszy mężczyzna z osiedla II Pułku Lotniczego. Skarżył się, że po powrocie do domu 34-letni syn był bardzo wzburzony, agresywny i kłótliwy.Po nitce do kłębka mundurowi wyjaśnili, że awanturnik jest poszukiwanym „skoczkiem”. Natychmiast został zabrany na SOR, gdzie okazało się, że pomimo upadku z kilkunastu metrów... nic mu nie dolega. – Mężczyzna był trzeźwy – wyjaśnia policjantka. Nie usłyszał też żadnych zarzutów, bo zniszczenie samochodu nie nastąpiło celowo.