KRRiT o atakach na dziennikarzy TVP: Podważają podstawy demokratycznego państwa

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski w liście do prezesa TVP Jacka Kurskiego wyraził „ogromne zaniepokojenie z powodu zdarzeń, podczas których dochodzi do ataków fizycznych bądź werbalnych” na dziennikarzy Telewizji Polskiej. Prokuratura w połowie grudnia wszczęła śledztwo ws. ataku na reporterkę TVP Annę Machińską w trakcie manifestacji opozycyjnej bojówki „Obywatele RP”.

– W odpowiedzi na Pańskie wystąpienie z 11 grudnia bieżącego roku w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy TVP SA podczas wykonywania obowiązków służbowych, pragnę zapewnić, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podobnie jak Pan Prezes wyraża ogromne zaniepokojenie z powodu zdarzeń, podczas których dochodzi do ataków fizycznych bądź werbalnych na pracowników Spółki – napisał w liście do prezesa Jacka Kurskiego przewodniczący KRRiT.



W ostatnich latach dziennikarze i reporterzy TVP byli kilkukrotnie obiektem ataków słownych i fizycznych ze strony posłów PO i Nowoczesnej oraz aktywistów opozycji pozaparlamentarnej. 8 grudnia br. reporterka Telewizji Publicznej oraz operator kamery, którzy starali się nakręcić materiał dotyczący manifestacji Obywateli RP, zostali zaatakowani przez Franciszka J., znanego jako „Farmazon”. Mężczyzna w połowie grudnia usłyszał w stołecznej Prokuraturze Okręgowej zarzuty „nakłaniania do użycia przemocy wobec [prowadzącego programy „Minęła 20” i „Woronicza 17”] Michała Rachonia 10 lipca 2017 r. oraz zarzut gróźb uszkodzenia ciała dziennikarza i dziennikarki TVP 8 grudnia”. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Kolejny atak na dziennikarzy TVP. Obywatel RP nazwał dziennikarkę „k...”

W przeszłości odpowiadał już za groźby karalne, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i dwukrotnie za naruszenie zakazu sądowego. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyła Telewizja Polska. „Nie ma zgody na chamstwo i przemoc wobec dziennikarzy” – podkreślał prezes TVP Jacek Kurski.

TVP złożyła zapowiadane doniesienie do prokuratury za napaść na red. Annę Machińską.

W swoim piśmie do szefa Telewizji Polskiej przewodniczący KRRiT przypomina o zakończonym w październiku br. postępowaniu w trybie odpowiedzialności prawnej w związku z atakiem słownym na dziennikarzy Telewizji Polskiej, który miał miejsce w programie telewizyjnym Superstacja.

– Nadawca tego programu został ukarany karą finansową w wysokości 100 tys. zł za naruszenia prawne zaistniałe podczas emisji jednego z odcinków cyklu pt. „Krzywe zwierciadło". KRRiT podkreśliła wówczas, iż wypowiedzi prowadzącego audycję odnoszące się do grupy dziennikarzy związanych z telewizją publiczną stanowiły przekroczenie granic swobody wypowiedzi poprzez naruszenie godności tej części grupy zawodowej dziennikarzy, zaś język miał na celu wywołanie u widzów negatywnych konotacji związanych z dziennikarzami telewizji publicznej. Agresywne zachowania wobec dziennikarzy podważają podstawowe zasady ładu politycznego w demokratycznych państwach prawa: wolności słowa. swobody wypowiedzi i dostępu do informacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraża sprzeciw wobec wszelkich form agresji dotyczących dziennikarzy, uznając je za całkowicie niedopuszczalne – napisał przewodniczący Witold Kołodziejski, podkreślając, że „w debacie publicznej nie ma miejsca na argumenty siły”.