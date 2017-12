Rok prac społecznych za próbę kradzieży 800 litrów paliwa

Rok prac społecznych – to kara dla złodzieja, który ze stacji paliw w Wieszowej w powiecie tarnogórskim próbował ukraść 800 litrów oleju napędowego. Zatankował go do czterech dużych zbiorników umieszczonych w samochodzie dostawczym.

Przyłapany na gorącym uczynku 35-latek dobrowolnie poddał się karze – podała dziś śląska policja.



– Personel stacji paliw w Wieszowej zdziwił się, gdy kierowca do swojego busa zatankował blisko 800 litrów oleju napędowego. Pracownicy interweniowali podejrzewając, że mężczyzna za chwilę odjedzie z paliwem, nie płacąc za nie. Ich podejrzenia okazały się słuszne. Złodziej wsiadł do samochodu i próbował uciec. Został jednak powstrzymany i trafił w ręce policjantów – powiedział rzecznik tarnogórskiej komendy mł. asp. Damian Ciecierski.



W samochodzie sprawcy, 35-latka z Katowic, policjanci odkryli cztery zbiorniki, o pojemności 200 litów każdy, po brzegi wypełnione olejem napędowym. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał zarzut usiłowania kradzieży paliwa wartego blisko 4 tys. zł.



Złodziej przyznał się do przestępstwa i poddał dobrowolnie karze. Teraz przez rok będzie musiał wykonywać nieodpłatnie prace społeczne. Ma też pokryć straty właściciela stacji paliw.



– Właściciel nie chce po prostu zwrócenia oleju zatankowanego przez zatrzymanego. Nie wiadomo, co wcześniej było w zbiornikach i czy paliwo nie zostało zanieczyszczone – wyjaśnił Ciecierski.

