„Radek uratował mi życie”. Wzruszająca rozmowa z żoną wiceministra Patryka Jakiego

– W 15. tygodniu ciąży poszliśmy na USG i zobaczyliśmy Radka, naszego syna. Wyraźnie było widać rączki, nóżki, główkę, biło serduszko. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że nasze dziecko urodzi się obciążone wadą genetyczną – powiedziała Anna Jaki w rozmowie z tygodnikiem „Sieci”. Lekarz zasugerował amniopunkcję, która umożliwiłaby terminację ciąży ze względu na poważne uszkodzenie płodu.



Jednak oni nie brali tego pod uwagę. – To od początku było nasze kochane, wyczekiwane dziecko, w ogóle nie braliśmy pod uwagę, że moglibyśmy je zabić – mówi Anna Jaki. – Los naszego dziecka powierzyliśmy Bogu – dodaje.



„Poszłam dla niego na drugie studia”



Anna Jaki opowiedziała, jak zmieniła swoje życie dla dziecka. – Gdy Radek miał półtora roku, poszłam dla niego na drugie studia. Zanim jednak to się stało, musiałam rzucić pracę w korporacji – wyjaśniła. – Podjęłam się pełnej opieki nad synem oraz codziennej pracy nad jego rozwojem. Szybko się okazało, że to nie jest żaden przykry obowiązek, że po prostu sprawa mi to przyjemność – mówiła.



Dbając o swoje dziecko i jego rozwój, poczuła, że chciałaby zajmować się tym profesjonalnie, że taka praca dałaby jej satysfakcję. Wcześniej skończyła politologię oraz zarządzanie finansami. Poszła więc na studia pedagogiczne. Teraz robi studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania dziecka. W przyszłości chciałaby pracować w przedszkolu albo w poradni.

Jest pewna, że synek uratował jej życie. – I nie mam co do tego żadnych wątpliwości – mówi Anna Jaki. – Gdyby Radek się nie urodził, a ja wciąż tkwiłabym w korporacji, w której pracowałam, dziś pewnie wylądowałabym w szpitalu psychiatrycznym ze zdiagnozowaną depresją – mówi żona wiceministra.Czy miewa chwile zwątpienia? – Szczerze? Choć czasem bywa trudno – to jestem szczęśliwa. Dziecko integruje naszą rodzinę. Kocham syna, kocham męża. Znam mnóstwo ludzi, którzy mają zdrowe dzieci, a tak skomplikowali sobie życie, że nie potrafią znaleźć szczęścia. Ja je znajduję w pięknych momentach codzienności – wyznała.