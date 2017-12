Wyłudzenia VAT na kwotę ok. 700 mln zł. Wśród podejrzanych dwaj adwokaci

Adwokaci są wśród podejrzanych w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Chodzi o grupę przestępczą, która sprowadzała do Polski paliwa.

O sprawie poinformowała Prokuratura Krajowa. Chodzi o śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wprowadzaniem na teren Polski paliw płynnych bez uiszczania należnego podatku VAT w wysokości ok. 700 mln zł. Adwokaci byli w grupie sześciu podejrzanych, którzy byli zatrzymani w listopadzie i grudniu 2017 r. Trzy osoby z tej grupy były poszukiwane listami gończymi. Są aresztowani. Wobec dwóch podejrzanych postanowienia sądu ws. aresztu nie są jeszcze prawomocne.



Występowali jako obrońcy



Zatrzymanym białostocka prokuratura regionalna postawiła zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy. – Jednemu zatrzymanemu przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wśród podejrzanych jest 2 adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu z adwokatów przedstawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – poinformowała Prokuratura Krajowa.



Wykazał skruchę



Jeden z adwokatów przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyraził skruchę, złożył też zobowiązanie do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa 5 mln zł. – Środki te, w okresie pełnienia funkcji obrońcy jednego z podejrzanych, adwokat przekazał na rzecz osób fizycznych i prawnych – podaje prokuratura. Dotychczas łącznie w śledztwie zarzuty postawiono 17 osobom. Prokuratura zarzuca im popełnienie 45 przestępstw z czego 17 dotyczy prania brudnych pieniędzy, 14 oszustw podatkowych, 10 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 4 zarzuty dotyczą kierowania tą grupą. W areszcie jest 9 osób.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Prokuratura poinformowała także, że w postępowaniu zastosowano 74 zabezpieczenia majątkowe na kwotę ponad 50,5 mln zł. – Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, dokonano blokady ponad 53 milionów złotych. Środki te pochodziły z działalności grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków – poinformowano. Trwają starania o blokady kolejnych kwot w innych krajach. Także, głównie za granicą, trwają czynności prokuratury zmierzające do ustalenia kolejnych podejrzanych i zabezpieczenia kolejnych pieniędzy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.