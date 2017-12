Zamach bombowy w Kabulu. Co najmniej 40 zabitych

Co najmniej 40 osób zginęło, a 30 zostało rannych w samobójczym zamachu bombowym na redakcję agencji prasowej Afghan Voice i sąsiednie szyickie centrum kultury w stolicy Afganistanu Kabulu – poinformowały władze. Wśród ofiar są uczniowie.

– Celem ataku było centrum kultury Tabajan. Tam doszło do pierwszej eksplozji, gdy odbywała się uroczystość z okazji 38. rocznicy sowieckiej inwazji na Afganistan – powiedział zastępca rzecznika MSW Nasrat Rahimi. Po tym wybuchu doszło do dwóch kolejnych o mniejszej sile, które nie spowodowały ofiar. Według świadków w dyskusji panelowej w centrum kultury brało udział wielu uczniów.



Centrum kultury znajduje się obok agencji Afghan Voice. Dziennikarz tej agencji Sajid Abbas Hussaini powiedział, że jedna z eksplozji nastąpiła przy wejściu do budynku. Zginął reporter agencji, a inny został ranny.



Na stronie Afghan Voice na Facebooku zamieszczono zdjęcia zniszczonego budynku i ciał leżących na ziemi. Do ataku doszło w dzielnicy zamieszkanej głównie przez szyitów na zachodzie Kabulu. Na razie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu. Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid na Twitterze zaprzeczył, jakoby jego ruch miał z tym coś wspólnego.

źródło: pap

Jak zauważa Reuters, jest to już kolejny atak na afgańskie media w ostatnich latach. W listopadzie dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych w ataku uzbrojonych napastników przebranych za policjantów na siedzibę prywatnej telewizji Szamszad w Kabulu. Zdaniem organizacji Reporterzy bez Granic (RsF) Afganistan jest jednym z najniebezpieczniejszych krajów dla pracowników mediów.