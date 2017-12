– W ciągu 8 lat rządów PO nie wykorzystano 12 mld złotych na obronność. W przeciągu 2 lat rządów PiS, kiedy ministrem obrony jest Antoni Macierewicz, wykorzystano 100 procent środków na obronność – powiedział w TVP Info wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki.

Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej, powiedział w TVP Info, że w ciągu 8 lat rządów PO nie wykorzystano 12 mld złotych na obronność. – W przeciągu 2 lat rządów PiS, kiedy ministrem obrony jest Antoni Macierewicz, wykorzystano 100 procent środków na obronność – mówił. – Przez 8 lat rządów PO żywiono ludzi tylko i wyłącznie PR-em – dodał.



Autosan, rakiety i łodzie podwodne



– Udało się wydać całość pieniędzy na modernizację polskiej armii – podkreślił Kownacki. Poinformował, że sprzęt trafia do armii i jest produkowany przez Polską Grupę Zbrojeniową.



Kownacki przywołał przykład Autosanu - firmy, która upadła za rządów PO. – Trudno było wtedy szukać na Podkarpaciu polityka z PO, który zainteresowałby się tym zakładem. Dzisiaj bardzo głośno krzyczą – powiedział. – Dzisiaj Autosan ma zamówienia na ponad 90 procent mocy produkcyjnych na rok 2018 – powiedział i dodał, że przez wiele lat Autosan nie miał nawet szans, by brać udział w postępowaniach na zamówienia dla polskiej armii.

Pytany o patrioty zapewnił, że będą, ale, jak dodał, nie chodzi o to, aby kupić je za wszelką cenę. Kownacki wyjaśnił, że negocjacje trwają i chodzi o to, aby uzyskać jak najlepszą cenę. Jak wyjaśnił, chodzi o to, aby negocjować każdą złotówkę. – Gwarantuję, że wynegocjujemy najlepszy z możliwych kontraktów – mówił. Pytany o okręty podwodne zapewnił, że „jesteśmy na ostatniej prostej”.