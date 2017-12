Tragiczny wypadek w Opolskiem. Jedna osoba nie żyje, ponad 10 rannych

Zderzenie samochodu osobowego z busem w Dobrzeniu Małym. Kierowca osobówki najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.

Jedna osoba zginęła, a 13 zostało rannych w wypadku drogowym, do którego doszło w Dobrzeniu Małym, w województwie opolskim. Powodem było zderzenie samochodu osobowego z busem.



Według wstępnych ustaleń kierowca osobowego citroëna najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Kierujący pojazdem osobowym zginął na miejscu, a jego pasażerka i wszyscy podróżujący busem zostali ranni. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala.



Na miejscu wypadku pracują policjanci. Droga wojewódzka z Namysłowa do Opola, na której w Dobrzeniu Małym doszło do groźnego wypadku, jest już odblokowana.

