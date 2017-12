„Procedura zapoczątkowana przez Komisję Europejską wobec Polski zakończy się fiaskiem”

– Procedura zapoczątkowana przez Komisję Europejską zakończy się fiaskiem. Jeśli dokładnie przeczytamy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, zobaczymy, że w finalnym głosowaniu potrzebna jest jednomyślność państw członkowskich, której już dzisiaj wiemy, że nie będzie – powiedział w programie „Kwadrans polityczny” europoseł PiS Karol Karski. – Nie ukrywajmy, że taka sytuacja jest niekomfortowa dla naszego kraju w przededniu dzielenia „tortu finansowego” – odpowiedział Piotr Zgorzelski, poseł PSL.

Politycy w programie „Kwadrans polityczny” odnieśli się do ubiegłotygodniowej decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec Polski art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Jego skutkiem może być nałożenie na Polskę sankcji.



9 stycznia w tej sprawie ma odbyć się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude‘em Junckerem.



– Procedura zapoczątkowana przez Komisję Europejską zakończy się fiaskiem, bo jeśli dokładnie przeczytamy art. 7 TUE, zobaczymy, że w finalnym głosowaniu potrzebna jest jednomyślność państw członkowskich, której już dzisiaj wiemy, że nie będzie. Przy każdym etapie kolejnego działania potrzebna jest zgoda PE, wyrażona większością 2/3 głosów, a tej większości nie ma – powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski.



Dodał, że: „ 2/3 posłów do PE to nie jest ilość, którą udaje się zebrać w tej sprawie”.



Do tych słów odniósł się poseł PSL Piotr Zgorzelski. – Trzymamy kciuki za premiera Morawieckiego, by powiodły mu się te rozmowy, chociaż będzie trudno, Polska jest „na cenzurowanym”. Nie ukrywajmy, że taka sytuacja jest niekomfortowa dla naszego kraju w przededniu dzielenia „tortu finansowego”. Wiadomo, że możemy pomarzyć tylko o takim budżecie europejskim, jaki Polska miała – powiedział.



– Jeśli naszym jedynym koalicjantem są Węgry, to wolałbym mieć koalicjanta trochę poważniejszego, niż teraz stać u klamki Budapesztu i zastanawiać się, czy premier Orbán w imię interesu węgierskiego nie zmieni swojej optyki – dodał.

źródło: TVP Info, PAP

– Musimy mieć świadomość tego, co spowodowało te działania. Polska jest teraz na drodze ogromnego wzrostu gospodarczego w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, kiedy zamykano przedsiębiorstwa w Polsce, kiedy rząd Donalda Tuska na polecenie Komisji Europejskiej i Niemiec zamykał stocznie w Polsce – skomentował Karski. Przypomniał, że za zachodnią granicą stocznie wciąż świetnie prosperują.– My w tej sytuacji dzielimy się owocami wzrostu gospodarczego z obywatelami, ale te pieniądze przecież nie wysublimowały się z powietrza. One do tej pory były i wypływały na zewnątrz. I to jest reakcja nieco nerwowa na to, że ograniczamy wypływ pieniądza z Polski i bogacenie się różnych podmiotów zewnętrznych – podsumował Karski.