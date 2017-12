Przeżyła 39 prezydentów USA. Zostanie ścięta, gdyż stanowi zagrożenie

Jedno z najsłynniejszych drzew w USA zostanie ścięte. Magnolia „Jackson” rośnie obok Białego Domu od niemal dwustu lat, ale od lat 70. jest w coraz gorszym stanie.

Magnolia została posadzona przez prezydenta Andrew Jacksona ku czci jego zmarłej żony. Wykorzystano sadzonkę pobraną z ulubionego drzewa pani Jackson, które rosło na ich farmie w stanie Tennessee.



W jego pobliżu odbyło się wiele historycznych ceremonii. Sama magnolia trafiła nawet na banknot 20-dolarowy, który pozostawał w obiegu od 1928 do 1988 roku.



Eksperci, którzy niedawno zbadali drzewo, ocenili, że jest już mocno zniszczone i stanowi zagrożenie. O jego ścięciu zdecydowała pierwsza dama Melanie Trump.



Rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham oświadczyła, że żona prezydenta Donalda Trumpa poprosiła, by zebrać nasiona z „Jacksona” i przypuszczalnie zasadzić je w przyszłości w tym samym miejscu.

źródło: BBC

Problemy z drzewem zaczęły się w latach 70., gdy jego konar pękł. Dziurę wzmocniono cementem, co było wówczas powszechną praktyką, choć przesądziło o losie rośliny. W 1981 roku cement usunięto i zastąpiono go słupem oraz systemem kabli, ale to tylko na trochę przedłużyło życie magnolii.