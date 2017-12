Brutalne morderstwo rodziny. Nie oszczędzono nawet dzieci

Koszmarna zbrodnia w Albany w amerykańskim stanie Nowy Jork. Czteroosobowa rodzina została brutalnie zamordowana. Lokalne media informują, że sprawca bądź sprawcy związali ofiary i poderżnęli im gardła.

Ofiarami poczwórnego morderstwa padły dwie kobiety w wieku 22 i 36 lat oraz dwójka dzieci – 11-latek i pięciolatka. Powołując się na źródło w policji, dziennik „Albany Times Union” podał, że rodzina najpewniej została wybrana jako cel, śledczy nie wiedzą jednak dlaczego.



Pastor z lokalnego kościoła baptystów powiedział dziennikowi, że z masakry uratował się starszy syn jednej z kobiet, jego krewny. Gdy doszło do zbrodni, chłopca nie było w domu.



– Dopóki sprawca albo sprawcy nie zostaną złapani, wszyscy mamy podstawę do tego, by się bać. Nie wiemy, kto popełnił tę zbrodnię. Dopóki się nie dowiemy, wszyscy członkowie lokalnej społeczności powinni uważać – podkreślił pastor.

