Pod względem gospodarczym rok 2018 powinien być jeszcze lepszy niż obecny – ocenił w rozmowie z Radiem Maryja Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS. Podkreślił przy tym, że „utrzymujące się pozytywne wskaźniki ekonomiczne są dowodem na dobrą sytuację ekonomiczną naszego kraju”.

Ekonomista podkreślił, że istotną sprawą jest także coraz sprawiedliwsze dzielenie wzrostu gospodarczego na Polaków m.in. poprzez wielkie programy społeczne. Wskazał, że przyszły roku może też przynieść wzmożone inwestycje.



– Wzrost gospodarczy w Polsce opiera się na bardzo stabilnych podstawach. Do niedawna to była przede wszystkim konsumpcja, ale teraz coraz mocniej ciągnie ten wzrost gospodarczy także eksport. Wreszcie, coraz silniej zaczynają na ten wzrost pracować także inwestycje – zaznaczył Kuźmiuk.



– Rok 2018 to jest rok wyborów samorządowych, a więc wszyscy samorządowcy będą starali się większość inwestycji zakończyć. Ruszają także inwestycje prywatnych przedsiębiorców. To oznacza, że wzrost gospodarczy będzie opierał się aż na trzech silnikach: konsumpcji, eksportu i inwestycji, w związku z tym nie powinniśmy się o to martwić. Owoce tego wzrostu także w dużej części będą trafiały do zwykłych Polaków i tak być powinno – dodał europoseł.

źródło: Radio Maryja

Kuźmiuk zwrócił uwagę, że coraz mocniejszą pozycję gospodarczą Polski widać również na tle innych państw Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku Polska osiągnęła ok. 70 proc. unijnej średniej PKB per capita oraz zamożności gospodarstw domowych.Dane pokazują – dowodził Kuźmiuk – że nasz kraj szybko skraca dystans do państw zachodnich, które przez niemal 50 lat rozwijały się w warunkach wolnego rynku, a nie gospodarki centralnie planowanej.