Brzdąc w opałach, interweniowali strażacy. Głowa dziecka utknęła w... desce sedesowej

Nietypowy wypadek w niemieckim Monachium. Głowa dwuletniej dziewczynki zaklinowała się w otworze deski klozetowej. Rodzice musieli prosić o pomoc strażaków.

Gdy doszło do incydentu, matka i jej partner próbowali natychmiast zdjąć plastikową nakładkę na sedes z głowy dziecka, ale im się nie udało. Nie pomogło nawet posmarowanie deski kremem.



Kobieta zdecydowała się zabrać dziecko do remizy strażackiej. Mundurowi stwierdzili, że jedynym rozwiązaniem jest przepiłowanie sedesu. Uczynili to, a w tym czasie matka uspokajała płaczącą dwulatkę.



Zdjęcie deski nie nastręczyło strażakom trudności i po chwili rodzina wróciła do siebie.

