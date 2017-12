Miliarderzy przed komisją weryfikacyjną. Wzbogacili się na gruntach przejętych za bezcen?

Prokuratura zajęła się doniesieniami „Dziennika Gazety Prawnej” o przejęciu kilkudziesięciu hektarów gruntu w Warszawie metodą „na reaktywowaną spółkę”. Procederowi, w który zamieszany ma być m.in. Ryszard Krauze, przyjrzy się również komisja weryfikacyjna.

Dziennik opisał kilka dni temu proceder polegający na reaktywowaniu przedwojennych przedsiębiorstw, by zagarnąć należące dawniej do nich nieruchomości – uwikłanych było kilku najbogatszych Polaków.



Chodzi o kilkadziesiąt hektarów gruntów na Ulrychowie w dzielnicy Wola. Na tych terenach po reprywatyzacji wybudowano galerię handlową, osiedle oraz budowana jest druga linia metra.



Za bezcen



Ziemia ta należała kiedyś do rodziny Ulrichów, która prowadziła między innymi zakłady ogrodnicze. W 1945 roku grunty zostały znacjonalizowane. W latach 90. spółkę Ulrichów reaktywowali ludzie Ryszarda Krauzego, a ta zdobyła cenną ziemię za bezcen.



„DGP” wskazuje, że komisja weryfikacyjna będzie chciała przesłuchać Krauzego i być może także innych miliarderów w związku ze sprawą.

