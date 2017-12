Ukraina odzyskała jeńców z Donbasu. Wymieniono ich na 230 separatystów

Ponad siedemdziesięciu uwolnionych przez separatystów w ramach wymiany jeńców przyleciało do Kijowa. Tu spotkali się z bliskimi oraz władzami państwowymi. Niektórzy byli przetrzymywani od niemal trzech lat.

Większość z uwolnionych to ukraińscy wojskowi, ale są wśród nich także m.in. naukowcy. Wymieniono ich na 230 separatystów, którzy znajdowali się w ukraińskich więzieniach. Część bojowników nie chciała wracać do tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.



Na przylot samolotu z uwolnionymi na kijowskim lotnisku Boryspol czekało kilkaset osób. Przywitali byłych jeńców okrzykami „bohaterowie”.



– Szczęście to za mało powiedziane – tak o tym, co czuje, mówił 21-letni żołnierz Artem Byndiuk, który w niewoli spędził niemal dwa lata. Jak mówił, będąc w niewoli, rozumiał, że musi żyć, bo czeka na niego rodzina, ukochana i przyjaciele.

Uwolnionych przywitał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Obiecał, że władze dołożą wszelkich starań, aby pozostali jeńcy przetrzymywani przez separatystów również zostali uwolnieni. Według szacunków w więzieniach bojówkarzy znajduje się jeszcze 103 Ukraińców.Od początku trwającej od 2014 roku wojny na wschodzie Ukrainy zginęło ponad 10 tys. osób, w większości cywile.