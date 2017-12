Pająk Boba Marleya. Artysta zainspirował biologów

Na terenie Wielkiej Rafy Koralowej odkryto nowy gatunek pająka. Owad żyje w strefie międzypływowej i poprzez skojarzenie z utworem Boba Marleya „High tide or low tide” (tide to po angielsku pływy morskie) nazwano go Desis bobmarleyi.

Do odkrycia doszło nad ranem 11 stycznia 2009 roku, ale dopiero po 9 latach opublikowano wyniki badań zawierające bardziej szczegółowe dane.



Gatunki międzypływowe, do których należy Desis bobmarleyi, przystosowały się do życia pod wodą – ukrywają się na przykład w muszlach bądź koralowcach. Pod wodą modą oddychać dzięki budowaniu komory z jedwabiu. Gdy podczas odpływu woda się cofa, polują na małe bezkręgowce.



Badacze – dr Barbara C. Baehr, dr Robert Raven i dr Danilo Harms – odkryli zarówno samce, jak i samice. Te drugie są większe – mierzą blisko 9 mm, podczas gdy ich partnerzy około 6 mm. U obu płci dominuje czerwonobrązowa barwa.







Naukowcy współpracujący z Uniwersytetem w Hamburgu i Muzeum Queensland przyznają, że muzyka Boba Marleya „wspomagała ich podczas wyprawy do Port Douglas, której celem było zbieranie pająków o niezwykłej biologii”.

