Polskie Nagrania znów dobrem wspólnym? „Wartość transakcji została ustalona”

Rozmowy na temat renacjonalizacji fonograficznej firmy Polskie Nagrania są na ostatniej prostej – informuje „Puls Biznesu”. Kwota sprzedaży została ustalona i transakcja powinna być sfinalizowana w ciągu kilkudziesięciu godzin.

Negocjacje ws. odkupienia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od Warner Music Poland (WMP) firmy fonograficznej Polskie Nagrania PN rozpoczęły się we wrześniu.



Decydujące spotkanie odbyło się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Piotr Kabaj, prezes i dyrektor generalny WMP, rozmawiał ze ścisłym kierownictwem resortu i strony doszły do porozumienia w kluczowych kwestiach dotyczących sprzedaży Polskich Nagrań.



– Szanse na to, że uda się odkupić firmę od Warner Music Poland, są bardzo duże. Najważniejsza rzecz, czyli wartość transakcji, została już przez obie strony ustalona – tłumaczy wiceminister kultury Paweł Lewandowski.



Amerykański koncern kupił spółkę w 2015 roku za 8 mln zł. Wytwórnia fonograficzna posiada w swoich zasobach około 40 tysięcy nagrań rodzimych artystów.

#wieszwiecej Polub nas