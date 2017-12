Więzienie dla „czyściciela” kamienic

Osiem miesięcy ma spędzić w więzieniu Piotr Ś. Poznański sąd skazał go za oszukanie 82-letniej kobiety, która poprosiła go o znalezienie mieszkania. W innej sprawie mężczyzna oskarżony jest o nękanie lokatorów kilku kamienic w stolicy Wielkopolski.

Piotr Ś. miał zdaniem prokuratury nękać lokatorów kamienic przy ul. Stolarskiej, Długiej, Niegolewskich i Piaskowej, żeby zmusić ich do wyprowadzki. W najnowszej sprawie został skazany za oszustwo 82-letniej Teresy Juszczak – informuje „Głos Wielkopolski”.



Kobieta poprosiła Ś. o znalezienie jej mieszkania dla siebie i swojej córki. Ten zażądał za usługę 1000 zł, za które miał zorganizować listę lokali z zasobów ZKZL, które wymagają remontu i są wystawione do przetargów na wynajem. Mężczyzna pobrał też od staruszki 200 zł na paliwo do samochodu i 6 tys. zł zaliczki na remont mieszkania, po czym zerwał kontakt z 82-latką.



W sierpniu sąd uznał „czyściciela” kamienic za winnego doprowadzenia kobiety do niekorzystnego rozporządzania majątkiem oraz wprowadzenia w błąd. Nakazał mu zwrócenie zaliczki oraz ukarał go grzywną.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Głos Wielkopolski”

Oszust odwołał się i podczas jednej z rozpraw zwrócił kobiecie i jej córce 6 tys. zł. Sąd uznał jednak, że oskarżony doprowadził do niekorzystnego rozporządzania majątkiem w wysokości 1000 zł, za co został skazany na 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności – lista mieszkań była bowiem dostępna za darmo na stronie ZKZL. Przestępstwa nie stwierdzono z kolei w sytuacji pobrania 200 zł na paliwo i 6 tys. zł zaliczki, którą następnie zwrócono.– Piotr Ś. był już wcześniej czterokrotnie karany, dlatego sąd uznał, że tylko kara bezwzględnego więzienia może doprowadzić do sytuacji, w której zmieni swoje postępowanie – uzasadniał nieprawomocny wyrok sędzia Zbyszko Mielnik.