Czystka kadrowa w sądach czy walka z politycznymi zasobami niejawnymi? O reformie

– Podstawowym celem reformy sądownictwa jest czystka kadrowa, to znaczy wymiana maksymalnej liczby sędziów. Można się domyślać, że partii rządzącej chodziłoby o to, żeby mieć większy wpływ na orzecznictwo – tak Tomasz Sawczuk (tygodnik „Kultura liberalna”) komentował ustawy w programie „Minęła 20”. – Organy sądowe postanowiły być trzecią izbą parlamentu i były przykładem tego, co się nazywa politycznymi zasobami niejawnymi. To sytuacja, w której jest dominacja polityczna w czynnikach życia społecznego, mająca wpływ na politykę, która nie podlega kontroli demokratycznej – ocenił Piotr Semka (m.in. „Do Rzeczy” i „Rzeczpospolita”).