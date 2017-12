Czystka kadrowa czy walka z politycznymi zasobami niejawnymi? O reformie sądownictwa

– Podstawowym celem reformy sądownictwa jest czystka kadrowa, to znaczy wymiana maksymalnej liczby sędziów. Można się domyślać, że partii rządzącej chodziłoby o to, żeby mieć większy wpływ na orzecznictwo – tak Tomasz Sawczuk (tygodnik „Kultura liberalna”) komentował ustawy w programie „Minęła 20”. – Organy sądowe postanowiły być trzecią izbą parlamentu i były przykładem tego, co się nazywa politycznymi zasobami niejawnymi. To sytuacja, w której jest dominacja polityczna w czynnikach życia społecznego, mająca wpływ na politykę, która nie podlega kontroli demokratycznej – ocenił Piotr Semka (m.in. „Do Rzeczy” i „Rzeczpospolita”).

Reforma sądownictwa została uznana przez użytkowników portalu tvp.info za najważniejsze wydarzenie polityczne mijającego roku. Goście programu „Minęła 20” omawiali tematy, na które padło najwięcej głosów.



– Przede wszystkim nie mamy do czynienia z reformą, która usprawni działanie sądownictwa. W ustawach, które uchwalono nie ma rozwiązań, które by to umożliwiały. Ich podstawowym celem i właściwie partia rządząca tego nie ukrywała, jest czystka kadrowa, to znaczy wymiana maksymalnej liczby sędziów. Można się domyślać, że partii rządzącej chodziłoby o to, żeby mieć większy wpływ na orzecznictwo. Tego zresztą Jarosław Kaczyński także nie ukrywa, bo wielokrotnie mówił o tym, że np. przy poprzednim składzie Trybunału Konstytucyjnego reformy, które planuje PiS byłyby niemożliwe do zrealizowania, bo Trybunał je zablokował – mówił Tomasz Sawczuk.



– Dlaczego potrzebował zmienić skład TK? – pytał. – No przecież nie dlatego, że dokonywały się tam jakieś straszne niesprawiedliwości. Trybunał przecież również za poprzednich rządów wielokrotnie stwierdzał niekonstytucyjność różnych ustaw. Potrzebował tego, żeby Trybunał mu nie przeszkadzał. Obawiam się, że dokładnie tego samego potrzebuje w kwestii Sądu Najwyższego i kiedy będziemy mieć już cały system sądownictwa, łącznie z sądami powszechnymi, który nie jest już w stanie przeciwstawić się władzy wykonawczej w jakikolwiek sposób, to ryzykujemy sytuację, w której ta władza nie będzie miała żadnych ograniczeń w rządzeniu – podsumował.

– Trybunał Konstytucyjny i inne organy sądowe postanowiły być trzecią izbą parlamentu i były przykładem tego, co się nazywa politycznymi zasobami niejawnymi – ripostował Piotr Semka.



– To sytuacja, w której jest dominacja polityczna w czynnikach życia społecznego, mająca wpływ na politykę, która nie podlega kontroli demokratycznej. I w tym sensie ukształtowanie się oligarchii sądowej o wyraźnym charakterze okrągłostołowym było czynnikiem, który powodował niemożność bardzo wielu zmian – dodał.



Ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości publicysta nazwał „eksperymentem”. Jego efekty będą dobre, jeśli – jak zastrzegł, „władza będzie trzymała się z daleka od przypadków, które mogą być uznawane za wpływ na sędziów”. – Bo zawsze zmiany kadrowe daleko idące wpływają na zmianę rzeczywistości. Tak było we Włoszech w czasie akcji „czyste ręce” i tak bywa w wielu krajach zachodnich – ocenił Semka.