Szykany za cytowanie księdza Oko. Facebook wziął się za konto naszego admina

Jeden z administratorów mediów społecznościowych portalu TVP Info opublikował we wtorek na facebookowym profilu TVP Info fragment programu „Minęła 20”. Film zawierał krytyczną opinię ks. prof. Dariusza Oko dotyczącą islamu. Administracja Facebooka postanowiła za to ukarać… administratora, ograniczając mu funkcjonalność jego prywatnego konta na tym portalu na trzy dni.

„Niedawno opublikowałeś coś, co narusza zasady Facebooka, więc tymczasowo zablokowano Ci możliwość korzystania z tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum pomocy.” – brzmiał komunikat wyświetlający się przy próbie logowania.



Blokada ma potrwać trzy dni; w uzasadnieniu podana została informacja, że blokada dotyczyła posta z wypowiedzią księdza. Link do filmu można odnaleźć za pomocą wyszukiwarki Google, natomiast jest niedostępny do obejrzenia. „Niestety ta treść jest obecnie niedostępna” – brzmi komunikat.



W niespełniającej standardów Facebooka wypowiedzi ks. prof. Dariusz Oko stwierdził, że „Mahomet to był człowiek, który seryjnie mordował i gwałcił, potrafił jednego dnia zrobić mały Holocaust. Wymordował całe plemię 800 mężczyzn.”

ks. prof. dr hab. Dariusz Oko: Mahomet to był człowiek, który seryjnie mordował i gwałcił, potrafił jednego dnia zrobić mały Holocaust; wszędzie, gdzie wchodził islam, była przemoc i gwałt#Minęła20 #wieszwiecej pic.twitter.com/uZ6bZUlDVl — TVP Info ���� (@tvp_info) 26 grudnia 2017

W sierpniu tego roku Facebook zablokował ponad 300 fanpage'ów o konserwatywnym charakterze. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych chwalił się wtedy, że był to wynik zmasowanej akcji polegającej na zgłaszaniu „donosów”, które miały doprowadzić do zablokowania konkretnych profili.Poprzednia duża akcja blokowania profili na tym portalu miała miejsce na jesieni zeszłego roku. Przed Marszem Niepodległości skasowano wtedy m.in. strony takie jak Marszu Niepodległości, Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowego.Ta sama treść nie została zablokowana na profilu TVP Info na Twitterze.