Polski premier pojedzie na Ukrainę. „Zaprosiłem kolegę do odwiedzenia Kijowa"

Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman poinformował w środę, że zaprosił premiera Polski Mateusza Morawieckiego do złożenia wizyty na Ukrainie. Premier Morawiecki potwierdził, że Polska wspiera aspiracje euroatlantyckie Ukrainy – powiedziała rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

– Musimy dbać o to, żeby za wszelką cenę dążono do prawdy i by nieprawda i pomówienia nie kładły się cieniem na relacje Polski i Ukrainy –...