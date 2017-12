Zamach w Petersburgu. Są ranni

Cztery osoby trafiły do szpitali po eksplozji w supermarkecie w Petersburgu – poinformowały siły bezpieczeństwa z drugiego co do wielkości miasta Rosji. W sumie w wybuchu ucierpiało 10 osób.

W Petersburgu doszło do eksplozji w supermarkecie sieci Pieriekrostek. 9 osób trafiło do szpitala, w tym jedna w stanie ciężkim. Śledczy z FSB uważają, że doszło do eksplozji bomby domowej produkcji. Na miejscu zdarzenia pracują ekipy pirotechników i funkcjonariuszy brygad antyterrorystycznych.



Policyjni eksperci ustalili, że materiały wybuchowe znajdowały się w szafce, służącej do przechowywania osobistych przedmiotów klientów sklepu. Bomba była naszpikowana ostrymi przedmiotami, w tym drutem i kawałkami szkła.



Inspektorzy służb ratowniczych badający miejsce zdarzenia orzekli, że konstrukcja sklepu nie została uszkodzona.



Próba zabójstwa



Komitet Śledczy wszczął postępowanie na podstawie art. 30. kodeksu karnego, kwalifikując zdarzenie jako próbę zabójstwa.



Na polecenie gubernatora Petersburga Gieorgija Połtawczenki utworzono sztab kryzysowy, w którym wspólnie pracują funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, MSW i Ministerstwa ds. Nadzwyczajnych Sytuacji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Kilka dni wcześniej FSB zatrzymała w Petersburgu siedmiu mężczyzn podejrzewanych o przygotowywanie serii zamachów terrorystycznych. Planowali oni przeprowadzenie ataków bombowych w miejscach publicznych, w tym w Soborze Kazańskim. Na razie policja nie łączy dzisiejszego wybuchu z planowanymi wcześniej aktami terroru.