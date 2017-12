„Jak będzie wykładnia TK, to wpłyną miliony pozwów o odszkodowanie za straty wojenne”

– Zwracamy się do wszystkich burmistrzów, prezydentów, wójtów – do samorządowców w całej Polsce, aby liczyli straty wojenne – mówił w programie „O co chodzi” mec. Stefan Hambura w imieniu zespołu do spraw strat i szkód wojennych powołanego w Wieluniu. Prawnik przekonywał, że kiedy polski Trybunał Konstytucyjny „dokona odpowiedniej wykładni i polscy obywatele będą mogli pozywać Republikę Federalną Niemiec przed polskimi sądami, to do sądów polskich wpłynie kilka milionów takich pozwów”. – Będzie ciśnienie społeczne na stronę niemiecką o odszkodowania – ocenił.