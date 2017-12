Ukrainka oferowała 175 euro za przyspieszenie odprawy na granicy

25-letnia Ukrainka usiłowała wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi Straży Granicznej za przyspieszenie odprawy granicznej. Kobieta spieszyła się do domu na święta, a w Niemczech, gdzie pracowała, przeterminowała czas pobytu – poinformowała rzeczniczka SG w Przemyślu mjr Elżbieta Pikor.

Do zdarzenia doszło we wtorek na polsko-ukraińskim przejściu w Medyce. Ukrainka wracała do Kijowa z Bonn, gdzie pracowała jako pomoc domowa.



– W trakcie kontroli okazało się, że będąc w Niemczech, przeterminowała czas swojego pobytu. Funkcjonariusz Straży Granicznej poinformował cudzoziemkę o naruszeniu przepisów Kodeksu Granicznego Schengen, co wiąże się z wdrożeniem procedury powrotowej – opowiedziała rzeczniczka Straży Granicznej.



– Wówczas kobieta usiłowała wręczyć mu 175 euro, mówiąc, że spieszy się do domu na święta – powiedziała mjr Pikor.

Wobec kobiety zostało wszczęte postępowanie karne oraz procedura związana z wydaniem decyzji administracyjnej m.in. o zakazie wjazdu na teren Polski przez okres do trzech lat.



Nie był to odosobniony przypadek, jaki wykryto na granicy podczas przedświątecznego tygodnia, związany z przeterminowaniem pobytu w państwach Unii Europejskiej (dopuszczalny okres pobytu wynosi 90 dni w ciągu pół roku).



Rekordzista to 27-letni Ukrainiec, który przekroczył dopuszczalny okres pobytu na terytorium Schengen aż o 1189 dni.

źródło: pap

Mężczyzna został ukarany mandatem karnym oraz otrzymał decyzję zobowiązującą go do powrotu na Ukrainę i zakazującą wjazdu do Polski i Schengen przez rok.