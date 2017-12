Kuzyn Rihanny zastrzelony. „Spoczywaj w pokoju…”

Kuzyn Rihanny, 21-letni Tavon Kaiseen Alleyne, został śmiertelnie postrzelony. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem czasu miejscowego na Barbadosie. Dzień wcześniej piosenkarka i jej kuzyn spędzali razem święta. Artystka poinformowała o wydarzeniu na swoim Instagramie.

Jak podaje brytyjski „Daily Mail”, do strzelaniny miało dojść, gdy kuzyn piosenkarki udał się na spacer. Został zaatakowany przez mężczyznę, który pięciokrotnie go postrzelił.



21-letni Tavon został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawcy nie udało się zatrzymać a jego motywy są na razie nieznane.



Artystka, chcąc walczyć o zakończenie przemocy z wykorzystywaniem broni palnej, użyła hasztagu #endgunviolence.



Kuzyni byli często widywani razem, a Tavon gościł na zdjęciach publikowanych przez Rihannę na portalach społecznościowych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info

„Spoczywaj w pokoju, bracie… Nie mogę uwierzyć, że to była ostatnia noc, kiedy trzymałam cię w ramionach! Nigdy nie myślałam, że to będzie ostatni raz, kiedy czułam ciepło twojego ciała. Kocham Cię na zawsze!” – napisała na swoim Instagramie amerykańska gwiazda POP.