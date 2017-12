Ukraina wymienia jeńców z separatystami

Ukraińskie władze i przedstawiciele prorosyjskich separatystów rozpoczęli wymianę jeńców. Oczekiwana jest wymiana łącznie 380 osób. Przeprowadzenie akcji uzgodniono w zeszłym tygodniu.

W ramach pierwszego etapu wymiany, jak podaje Interfax-Ukraina, pomiędzy separatystami z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) a władzami ukraińskimi doszło do wymiany 16 na 74 jeńców.



– Proces zajmie kilka godzin - od dwóch do czterech, dlatego że to bardzo wiele osób – ponad 300. Trzeba sprawdzić dane, dokumenty – powiedział Wiktor Miedwiedczuk, szef administracji byłego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy.



Prezydent Petro Poroszenko przez telefon powitał pierwsze osoby wypuszczone na wolność przez separatystów. – Prezydent osobiście kontroluje każdy krok dzisiejszej akcji – napisał na Facebooku rzecznik Poroszenki Swiatosław Cehołko.



Do pierwszego etapu wymiany doszło przy punkcie kontrolnym w pobliżu miasta Gorłówka na wschodzie kraju.

Osoby uwolnione z rąk separatystów zostaną odesłane helikopterami do Charkowa, gdzie spotkają się z Poroszenką, a następnie udadzą się do domów.