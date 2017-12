0,5 mld zł na badania nad lekami przeciw chorobom serca i nowotworom

W tegorocznym budżecie 0,5 mld zł przeznaczone zostanie na badania w dziedzinie biotechnologii medycznej. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosili w środę program badań nad polskimi lekami przeciw chorobom serca i nowotworom.

– Chcemy, żeby leki były coraz tańsze i coraz bardziej polonizowane – powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.



Jak dodał, „będziemy produkować nowoczesne leki, które będą w najlepszy możliwy sposób leczyć naszych obywateli”.



Premier poinformował, że Instytut Badawczy ma szansę być bardzo nowoczesną organizacją, dzięki której nasz poziom medycyny w obszarze biotechnologii wejdzie na zupełnie nieznane do tej pory obszary.



– Nie chcemy, żeby nasi znakomici naukowcy wyjeżdżali z Polski. Instytut Badawczy ma służyć temu, żeby to do nas przyjeżdżali naukowcy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.





Premier @MorawieckiM w #KPRM: Będziemy produkować nowoczesne leki, które będą w najlepszy możliwy sposób leczyć naszych obywateli. #PolskieLeki — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 27 grudnia 2017