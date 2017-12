Krwawe starcie w polu. Przyszli mediować z siekierami i kijami bejsbolowymi

Osiem osób usłyszało zarzuty w sprawie bójki w Jordanowie w Kujawsko-Pomorskiem – podało RMF FM. W wyniku starcia, do którego doszło w nocy przed Wigilią, zmarło dwóch mężczyzn; kilku jest rannych.

Do brutalnego starcia między dwiema wrogimi grupami doszło na polu w gminie Złotniki Kujawskie. Brało w nim udział co najmniej kilkanaście osób w wieku do 30 lat. W wigilijny poranek znaleziono ciało 29-latka. Mężczyzna zmarł w wyniku licznych obrażeń.



W środę rano w sadzawce na terenie gminy znaleziono ciało kolejnego mężczyzny. Śledczy wyjaśniają, czy jego śmierć mogła mieć związek z bijatyką. RMF FM podało nieoficjalnie, że mężczyzna brał udział w starciu, a wyjaśniana jest kwestia, czy do wody ktoś go wrzucił, czy też wpadł sam, np. uciekając z miejsca bójki.



Z informacji radia wynika też, że kilku uczestników bójki zostało rannych; jeden z zatrzymanych miał otwarte złamanie nogi.



Jak ustaliło RMF FM, nie chodzi ani o starcia pseudokibiców, ani o walkę grup przestępczych. Powodem jatki był konflikt między dwoma mężczyznami. Obaj mieli spotkać się, żeby wyjaśnić nieporozumienie; każdy z nich zabrał ze sobą znajomych. Jedna ze stron podobno przyszła jednak uzbrojona w sztachety, siekiery i kije bejsbolowe. Część uczestników burdy miała być znana policji.

źródło: RMF FM, KPP w Inowrocławiu

– Zatrzymano dotychczas osiem osób, którym zostały przedstawione zarzuty udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Co do trzech osób – w wieku 22, 23 i 28 lat – sąd podjął już decyzję w przedmiocie tymczasowego aresztowania – poinformowały inowrocławska prokuratura i kujawsko-pomorska policja.