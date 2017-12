Rocznie w Polsce zużywamy 11 mld foliówek. Ministerstwo Środowiska ostrzega

– Rocznie w Polsce zużywamy 11 mld foliówek, czyli od 250 do 300 toreb na mieszkańca; nawet niewielka opłata wywoła refleksję, przez co ograniczymy ich stosowanie – przekonuje wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Od 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza opłatę recyklingową za wydawaną przy kasie jednorazową torbę plastikową. Zgodnie z ustawą opłata będzie mogła wynosić maksymalnie 1 zł. W rozporządzeniu do ustawy ustalono jednak, że będzie to 20 gr.



– Rocznie w Polsce zużywamy ok. 11 mld plastikowych toreb. To od 250 do 300 foliówek na mieszkańca. Jeżeli przyjęlibyśmy to drugie rozwiązanie, to do końca 2019 r. musielibyśmy ograniczyć zużycie toreb do 90 na mieszkańca, a do 2025 do 40. Byłoby to bardzo ambitne zadanie. Zapewne i tak musielibyśmy przyjąć odpowiednie instrumenty, może również finansowe, żeby taki wynik osiągnąć – powiedział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Według wiceministra środowiska przykłady innych państw europejskich pokazały, że „wprowadzenie nawet niewielkiej opłaty znacznie przyczyniło się do ograniczania stosowania foliówek”. Jego zdaniem konieczność ograniczenia zużycia jednorazowych toreb foliowych wynika z przepisów Unii Europejskiej i leży też w interesie naszego środowiska.W związku z opłatami za „reklamówki” do budżetu wpłynie ok. 1,1 mld zł po pierwszym roku obowiązywania przepisów. Zgodnie z rozporządzeniem opłata została ustalona na poziomie 20 gr.