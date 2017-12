Prezydium KEP: nie może być miejsca na zabijanie niepełnosprawnych i chorych dzieci

– Nie może być miejsca na zabijanie niepełnosprawnych i chorych dzieci. Zarówno wierzący jak i niewierzący są wezwani do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci – podkreśla prezydium Konferencji Episkopatu Polski w słowie skierowanym na Niedzielę Świętej Rodziny.

– To nie jest kwestia tylko światopoglądu czy religii, ale przede wszystkim nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia – czytamy w słowie prezydium KEP.



Hierarchowie przypominają potrzebę ochrony człowieka na wszystkich etapach jego istnienia. „W Sejmie czeka projekt ustawy »Zatrzymaj aborcję«. Przewiduje on zniesienie możliwości aborcji eugenicznej. Polscy biskupi popierają tę obywatelską inicjatywę jako krok do pełnej ochrony życia i apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swego poparcia. Apelujemy też do sumień wszystkich posłów i senatorów, mając świadomość, że to od nich zależy decyzja, czy ustawa ta zostanie przyjęta” – czytamy.



Prezydium Episkopatu odnosi się także do niektórych praktyk stosowanych w Polsce. „Niedawno do opinii publicznej dotarła wstrząsająca informacja o aborcji dziecka w 24. tygodniu życia. Dziecko przeżyło tę aborcję. Jednak, zamiast być otoczone opieką, zostało pozostawione samo sobie, aby zmarło i tak się stało. Takich nieludzkich praktyk jest w Polsce więcej. Trzeba się im zdecydowanie przeciwstawić! Nie wahajmy się zabierać głosu w imieniu tych, którzy sami się bronić jeszcze nie mogą!” – podkreśla w słowie KEP.

W ocenie hierarchów dramatyczny paradoks współczesności polega na tym, że wielu dzieciom, które znajdują się dziś pod sercem matki, nie jest dane przyjść na świat.



„W majestacie polskiego prawa są one zabijane przed narodzeniem. Obecnie pozwala na to przepis ustawy umożliwiający pozbawianie życia poczętych dzieci w trzech przypadkach. Jednym z nich jest podejrzenie o nieuleczalną chorobę lub niepełnosprawność. Jest to aborcja z przyczyn eugenicznych. Według danych Ministerstwa Zdrowia z tego powodu wykonywanych jest 95 proc. aborcji. Wśród nich większość stanowią dzieci z Zespołem Downa. Jeśli pozwolimy im się narodzić, będą żyć wśród nas, rozwijać się i obdarowywać nas swą miłością i zaufaniem. Pomimo niepełnosprawności mogą być cennymi członkami społeczności, choć zazwyczaj wymagają pomocy. Głęboko niemoralne jest prawo, oparte na przesłance eugenicznej, które pozwala takich ludzi zabijać!” – zaznacza Episkopat.



Jak podkreśla prezydium, każde dziecko potrzebuje miłości. „Dziecko poczęte, choć rozwija się w łonie matki, nie jest własnością rodziców – jest powierzone ich trosce przez Boga. Niepełnosprawność czy choroba zawsze pozostaje tajemnicą, z którą zmaga się nasz umysł i nasza wiara. Człowiek jednak nie ma prawa do decydowania o kresie życia na żadnym jego etapie, gdyż Panem życia i śmierci jest tylko Bóg!” – głosi słowo biskupów.

Hierarchowie przypominają w nim również słowa św. Jana Pawła II, który w 1999 r. w Łowiczu powiedział: „Zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia”.Na zakończenie biskupi apelują: „Pamiętajmy, że zamiast aborcji zawsze istnieje możliwość oddania dziecka do adopcji”.