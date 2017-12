Z brytyjskiego Archiwum Narodowego zniknęły dokumenty

Jak donosi brytyjski „The Guardian”, tysiące dokumentów rządowych, które dotyczą wydarzeń z najnowszej historii Wielkiej Brytanii, zniknęło z brytyjskiego Archiwum Narodowego. Za zniknięcie teczek zawierających informacje o kontrowersyjnych wydarzeniach z historii kraju odpowiadają urzędnicy państwowi, którzy najpierw zabrali je z archiwum, a potem zgłosili jako zaginione.

Dokumenty dotyczą m. in. wojny na Falklandach, brytyjskiej administracji kolonialnej w Palestynie, listu Grigorija Zinowiewa z 1924 r., którym oficerowie wywiadu MI6 próbowali doprowadzić do upadku rządu laburzystów, testów szczepionek przeciwko polio, a także długotrwałych sporów terytorialnych miedzy Wielką Brytanią a Argentyną.



Gazeta podaje, że zaginęło tysiąc teczek, z których każda ma liczyć dziesiątki dokumentów. W większości przypadków mówi się, że teczki zostały niewłaściwie usunięte z publicznej platformy archiwum.



„The Guardian” informuje również, że brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych nie odpowiedziało na pytania, dlaczego dokumenty zostały zabrane z archiwum, kiedy i jak doszło do ich zgubienia, a także, czy zostały wykonane kopie.



Zaginęła również część dokumentów wypożyczonych przez brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, choć w tym przypadku, po interwencji gazety, niektóre z nich zostały zwrócone.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Rzecznik Archiwum Narodowego informuje również na łamach gazety, że regularnie wysyła listy do departamentów rządowych, w których wnioskuje o zwrot pobranych dokumentów. Zaznacza jednocześnie, że organy rządowe nie mają obowiązku ich zwracania.