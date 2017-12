Dziewczynka z Gruzji. Lech Kaczyński pomógł odmienić jej życie

Do Polski Ekaterine Beruaszwili przyjechała jako 14-latka, dzięki pomocy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tu przeszła operację, która ocaliła jej życie. O „gruzińskim sercu Lecha Kaczyńskiego” napisała „Gazeta Polska”.

Gdy 12 sierpnia do gruzińskiej stolicy przybył ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński, Ekaterina była już w tym mieście wraz z tysiącami gruzińskich uchodźców. Polski prezydent, przejęty ich losem, zaprosił na kolonie do Polski grupę dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi.



Ostatecznie dzięki wsparciu Kancelarii Prezydenta do Polski przyleciało 300 dzieci. Była wśród nich Ekaterine Beruaszwili. W Polsce lekarze wykryli u niej wrodzoną wadę serca, wymagającą skomplikowanej i drogiej operacji.



Dowiedziawszy się problemach zdrowotnych 14-latki, Lech Kaczyński postanowił sprowadzić do Polski jej matkę, która dzięki temu mogła czuwać przy dziecku. Gdyby nie operacja, Ekaterine nie dożyłaby 21. roku życia.

W 2012 r. Ekaterine Beruaszwili odwiedziła Polskę na zaproszenie Małgorzaty Gosiewskiej. Wspólnie modliły się przy grobie Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Wtedy też dziewczyna postanowiła rozpocząć naukę w Polsce.Teraz ma 22 lata, studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Niedawno została matką chrzestną wnuka Małgorzaty Gosiewskiej. Wciąż podkreśla, że Polacy przysłużyli się Gruzji w najtrudniejszym dla niej czasie.