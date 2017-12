„99 lat temu nikt nie wyobrażał sobie Polski bez Wielkopolski”

„Kiedy w 1918 roku odradzała się Rzeczpospolita, nikt nie wyobrażał sobie, by ojczyzna mogła zostać pozbawiona Wielkopolski” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości z okazji 99. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

List odczytał w środę, podczas centralnych obchodów rocznicy przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, prezydencki minister Andrzej Dera. Prezydent w liście wyraził nadzieję, że rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie okazją do przybliżenia „olbrzymich zasług” i wkładu Wielkopolan w suwerenny byt państwowy.



„Kiedy w listopadzie 1918 roku odradzała się suwerenna Rzeczpospolita, w Poznaniu i Wielkopolsce władzę sprawowali jeszcze zaborcy. Ale przecież nikt, kto po polsku myślał i czuł, nie wyobrażał sobie i nie godził się na to, by ojczyzna mogła zostać pozbawiona kolebki naszej, polskiej państwowości i tożsamości” – napisał prezydent.



Jak dodał, właśnie dlatego 99 lat temu poznaniacy „uniesieni obecnością i przemową powracającego do kraju Ignacego Jana Paderewskiego” wystąpili zbrojnie, żądając prawa do wolności i połączenia z niepodległą Polską. Za ich przykładem poszli mieszkańcy całego regionu.



Prezydent złożył hołd uczestnikom zwycięskiego zrywu.



27 grudnia

nad sennym Poznaniem

chwiał się mglisto i blado

zimowym świtaniem

- aż w tłum serc

niespokojnych,

domów masę szarą

strzelił

biało-czerwoną symfonią sztandarów.



„Państwa społeczność godnie czci bohaterów”



„Chcę też wyrazić uznanie i radość z tego, że państwa społeczność godnie czci jego bohaterów. Nade wszystko zaś z serca dziękuję za to, że są państwo wierni wspaniałemu, wielkopolskiemu patriotyzmowi. Pielęgnują pamięć o czynie powstańczym i tradycje pracy organicznikowskiej. Jestem bowiem przekonany, że wartości i postawy, które tu, w Poznaniu i Wielkopolsce, od wieków przekazuje się z pokolenia na pokolenia, są dzisiaj szczególnie ważne i cenne dla całego naszego narodu” – podkreślił w liście Duda.



Jak stwierdził, etos wytrwałej, rzetelnej pracy dla dobra wspólnego, przedsiębiorczość i prawość, gospodarność i kreatywność – cnoty, które zapewniły sukces ekonomiczny tym ziemiom są także kluczem do dalszego rozwoju cywilizacyjnego Polski.



Prezydent wyraził nadzieję, że zainaugurowany w listopadzie jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę będzie okazją do „przybliżenia współczesnym olbrzymich zasług i dorobku oraz wkładu mieszkańców Wielkopolski w nasz suwerenny byt państwowy”.



Powstanie wielkopolskie



Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów, zwieńczonym zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski.