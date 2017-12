„Oryginalny” pomysł ministra z PO. Chce licytować dla WOŚP słynny „Atlas kotów”

„Słynny atlas kotów trafi na aukcję @fundacjawosp. Podpisali się w nim także przyjaciele kotów z @Platforma_org:)” – zadeklarował Tomasz Siemoniak.

Totalna opozycja miała przeobrazić się w „totalną propozycję”. Rozczarowali się jednak ci, którzy oczekiwali, że formacja Grzegorza Schetyny w swojej politycznej kreatywności zarzuci Polaków oryginalnymi pomysłami. Mamy coraz więcej dowodów, że wszystko zostaje po staremu – napisał portal wPolityce.pl.



I zauważył, że o ile stała narracja „antypisowska” jeszcze ujdzie, to jednak zwykłe kopiowanie jest już po prostu śmieszne. Czyżby Platforma tak zazdrościła partii rządzącej, że nawet nie potrafi zaproponować innej akcji charytatywnej niż licytacja… „Atlasu kotów”?! – pyta autor tekstu.



„Boże Narodzenie powoli mija, przed nami kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak jak ustaliliśmy z @RobertFelus w @OnetRano podarowany przez niego słynny atlas kotów trafi na aukcję @fundacjawosp. Podpisali się w nim także przyjaciele kotów z @Platforma_org:)” – napisał polityk PO na Twitterze.

Sprawę skomentował marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Internetowe komentarze



Pomysł Siemoniaka natychmiast ocenili także interanuci.

Szczerze. Pomimo ze jestem za PO to wy dalej staracie się naśladować PiS... przecież mogliście podpisać atlas psów. Zrobić z tego parodie/żart aby wyśmiewać inteligentnie PiS. Ale po co? Lepiej ich gonic�����

Panie Siemoniak , niech jeszcze Pan doda jednego Karakala , bo samego albumu to nawet kot z kulawą nogą nie kupi, a poważnie to jeżeli nie stać Was na własne pomysły , to czas samemu zejść ze sceny politycznej , zanim pomogą w tym Polacy.