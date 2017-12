Ministerstwo Środowiska dementuje informacje „Gazety Wyborczej” ws. Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego

Informacje zawarte w artykule „Gazety Wyborczej”, m.in. o tym, że „zieloni policjanci” podlegli szefowi MŚ będą mogli użyć broni palnej przeciwko ludziom, są absurdalne i całkowicie niezgodne z prawdą – podaje w komunikacie MŚ, odnosząc się do tekstu o powołaniu Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego.

W środowym wydaniu „Gazety Wyborczej” napisano, że od kilku miesięcy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pracuje nad powołaniem Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego (ABE). Gazeta dodała, że źródła w GIOŚ przekazały jej najnowszą wersję projektu.



„Wyborcza” informuje, że „zieloni policjanci” podlegli ministrowi Janowi Szyszce będą mogli użyć broni palnej przeciwko ludziom i strzelać np. do psów strzegących fabryk czy magazynów. Jeśli nabiorą „uzasadnionego podejrzenia”, że ktoś szkodzi środowisku, „poślą drony z kamerami”. Według gazety, przez całą dobę będą mieli prawo wejść do zakładów i prywatnych domów.



Według informacji gazety, „podczas przeszukań przedsiębiorstw lub mieszkań agenci ABE będą mogli zabrać niezbędne dokumenty, a na ich wniosek wszystkie instytucje publiczne będą musiały udostępnić informacje o obywatelu i firmie”.



W wyjaśnieniu dotyczącym artykułu MŚ wskazało, że informacje takie jak „»zieloni policjanci« podlegli ministrowi Janowi Szyszce będą mogli użyć broni palnej przeciwko ludziom", „minister pośle służby z ostrą bronią do ekologów broniących Puszczy Białowieskiej” czy „przez całą dobę będą mieli prawo wejść do prywatnych domów” są „absurdalne i całkowicie niezgodne z prawdą”.



– Ministerstwo Środowiska zwraca uwagę, że „Gazeta Wyborcza” już kolejny raz podaje niesprawdzone i nieprawdziwe informacje – napisano, odnosząc się do informacji z listopada o tym, jakoby ministerstwo środowisko pracowało nad projektem ustawy o Państwowej Agencji Ochrony Środowiska.

źródło: pap

– Projekt ustawy, w której proponuje się powołanie Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego są na wstępnym etapie opracowania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Celem tych przepisów jest wzmocnienie istniejących i stworzenie nowych narzędzi umożliwiających skuteczną walkę z szarą strefą, w tym z przedsiębiorstwami, które zatruwają środowisko naturalne – napisał resort w wyjaśnieniu.Podkreślono, że „projektowane przepisy mają więc doprowadzić wyłącznie do poprawy bezpieczeństwa ekologicznego kraju i jakości środowiska naturalnego”.