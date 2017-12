Co się stało z Angosatem? Rosjanie nie mogą nawiązać łączności

Rosyjskie centrum kosmiczne nie może nawiązać łączności z satelitą Angosat. Należące do Angoli urządzenie wyniosła na okołoziemską orbitę rosyjska rakieta. Start nastąpił z kosmodromu Bajkonur 26 grudnia.

Angosat to pierwszy satelita Republiki Angoli. Miał być wykorzystywany przez angolskie firmy telekomunikacyjne. Za umieszczenie urządzenia na odpowiedniej wysokości odpowiadał holownik „Fregata”. Według agencji Ria Novosti, Angosat tylko raz nawiązał kontakt z Ziemią, po czym łączność została zerwana.



Kilka tygodni temu taki sam holownik miał umieścić na okołoziemskiej orbicie 19 satelitów należących między innymi do: Rosji, USA, Niemiec, Szwecji, Kanady i Japonii. Jednak, w wyniku awarii systemów pokładowych, centrum kontroli lotów utraciło kontakt z urządzeniami, które najprawdopodobniej spadły do Oceanu Spokojnego.



Nie można wykluczyć, że podobny los spotkał satelitę Angosat. Na razie Roskosmos nie opublikował oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

