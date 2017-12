Asia Bibi: dziewiąte Boże Narodzenie w celi śmierci

Tuż przed tegorocznymi świętami 46-letnia Asia Bibi mogła się spotkać z najbliższymi. Z ich świadectw wynika, że pakistańska chrześcijanka zachowała silną wiarę i pogodę ducha. W 2010 r. kobieta została skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi.

Pakistańska chrześcijanka, Asia Bibi, trafiła do więzienia w 2009 r., po tym jak w sporze z muzułmańską sąsiadką miała powiedzieć: „Wyznaję moją religię i wierzę w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, aby zbawić ludzkość. A cóż uczynił twój prorok Mahomet, aby zbawić ludzkość?”.



Kobieta rok później została za to skazana na śmierć przez powieszenie za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi.



Tuż przed tegorocznymi świętami 46-letnia Asia Bibi mogła się spotkać z najbliższymi. Z ich świadectw wynika, że pakistańska chrześcijanka zachowała silną wiarę i pogodę ducha. Sama pocieszała swoje córki i umacniała je wierze. Zapewniała je, że w całej tej bolesnej historii Opatrzność wytycza swoją drogę.



Zaapelowała też do Papieża Franciszka i wszystkich chrześcijan na świecie o modlitwę w jej intencji. W związku z przeżywanym przez Kościół w Pakistanie Rokiem Eucharystii Asia Bibi poprosiła też o spowiedź i Komunię.



Pakistański sąd odroczył proces ws. skazanej na śmierć a Sąd Najwyższy wciąż nie wydał wyroku w jej sprawie.



Jak podaje Radio Watykańskie, jeden z sędziów niespodziewanie odmówił udziału w składzie sędziowskim.

źródło: KAI, wPolityce.pl

O uwolnienie Bibi apelują organizacje międzynarodowe, a także papieże Benedykt XVI i Franciszek.Pakistańscy przywódcy duchowi domagają się stracenia kobiety. Ich zdaniem odwlekanie egzekucji podważa zaufanie Pakistańczyków do oficjalnego wymiaru sprawiedliwości.Uważają również, że gdyby Asia Bibi została powieszona, w Pakistanie nie dochodziłoby do samosądów za bluźnierstwo przeciw Koranowi i Mahometowi.Jak podaje agencja Asia News, o wykonanie wyroku na Asii Bibi zaapelowało kilka miesięcy temu kilku znanych muzułmańskich kaznodziejów, w tym mufti Muhammad Haneef Qureshi.