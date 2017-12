Zamiast protestu przed Pałacem wybrali rodziny. Żakowski atakuje polityków opozycji

Jacek Żakowski, dziennikarz „Polityki” i TOK FM, opublikował tekst, w którym uderza w polityków totalnej opozycji i ich sympatyków. Ma żal o to, że zamiast protestować w wigilijne popołudnie przed Pałacem Prezydenckim, wybrali oni rodzinne święta.

W wigilijne popołudnie, osoby związane z Obywatelami RP i KOD-em zorganizowały pod Pałacem Prezydenckim protest. Kolejny raz chcieli zamanifestować swoje niezadowolenie z wprowadzanej reformy sądownictwa. Organizatorom się nie powiodło – odzew był niewielki i w proteście wzięło udział kilkadziesiąt osób. Ta niska frekwencja była przyczynkiem do napisania krytycznego tekstu przez Jacka Żakowskiego.



Dla dziennikarza „Polityki” niezrozumiałe jest dlaczego w tak wyjątkowy dzień w roku jakim jest Wigilia, politycy zamiast protestować wolą przygotowywać się do kolacji wraz z rodzinami.



– Normalnie Wigilia jest dla rodziny. Wiadomo. Ale w Polsce jest teraz nienormalnie. (…)Politycy opozycji - co wyście, do jasnej cholery, robili w Wigilię o 15.30? Mieszaliście kapustę? - pyta sfrustrowany Żakowski.



Żakowski pozwolił sobie nawet na bezpośredni atak na ludzi, z którymi wcześniej stał w jednym szeregu. Teraz jest zaskoczony ich zachowaniem.



– Dla zaangażowanej części społeczeństwa coraz trudniejsze do zrozumienia jest to, że po przegranym zrywie (w sali plenarnej Sejmu) sprzed roku politycy i partie polityczne próbują uprawiać politykę jak zawsze. Czyli w godzinach pracy - na luzie, regulaminowo. (…) A po godzinach Madera, kapusta, telewizja – żali się Żakowski.

źródło: wPolityce.pl, portal tvp.info

Dziennikarz przypomina również w swoim tekście politykom opozycji, że nie mogą być pewni jego i innych zwolenników opozycji głosów przy następnych wyborach.– Zmęczyliście się? Zniechęciliście? Rozleniwiliście się, bo sądzicie, że i tak musimy na Was głosować, jeśli nie chcemy PiS-u? A jak się okaże, że jednak nie musimy? – pyta polityków Żakowski.