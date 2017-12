Mocny złoty, niska stopa bezrobocia, wzrost wynagrodzeń. Gospodarka made in Poland

Nawet o 4,4 procent może się powiększyć Produkt Krajowy Brutto w tym roku. Jeżeli te dane się potwierdzą to będzie to najlepszy wynik od 6 lat. Mijający rok to pierwszy z budżetem przygotowanym przez Mateusza Morawieckiego. Czas, kiedy na Polskę zdecydowało się wielu zagranicznych inwestorów.