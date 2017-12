Mocny złoty, niska stopa bezrobocia, wzrost wynagrodzeń. Gospodarka made in Poland

Nawet o 4,4 procent może się powiększyć Produkt Krajowy Brutto w tym roku. Jeżeli te dane się potwierdzą to będzie to najlepszy wynik od 6 lat. Mijający rok to pierwszy z budżetem przygotowanym przez Mateusza Morawieckiego. Czas, kiedy na Polskę zdecydowało się wielu zagranicznych inwestorów.

Inwestorzy cenią Polskę, gospodarka się rozpędza Polska gospodarka rozpędza się coraz bardziej. Wartość ogłoszonych inwestycji zagranicznych nad Wisłą wzrosła w 2016 r. aż o 74 proc. – informuje... zobacz więcej

– Złoty w tym roku jest najmocniejszą walutą na świecie. Zaraz za koroną czeską – zauważa Marek Rogalski, główny analityk Domu Maklerskiego BOŚ. Jeżeli od początku roku ktoś sprzedał dolary, kupił złotego – zarobił 15 procent. To zdaniem eksperta wynik rzeczywiście imponujący.



Polski złoty umocnił się w porównaniu do innych walut, bo inwestorzy uznali, że w nasz kraj warto inwestować, a gospodarka jest w coraz lepszej kondycji. W ostatnich miesiącach wiele wskaźników gospodarczych biło historyczne rekordy. Stopa bezrobocia pod koniec roku spadła do poziomu 6,5 proc. Tak niskiego poziomu nie było od ponad ćwierć wieku, czyli od początku liczenia tego wskaźnika przez GUS.



Rekordowy deficyt budżetowy



Na rekordowo niskim poziomie jest też deficyt budżetu państwa, bo na rekordowym są dochody z podatku VAT. A gospodarka rozwijała się w trzecim kwartale w tempie prawie pięciu procent czyli najszybciej od sześciu lat. To wszystko sprawia, że rok 2017 to także rok wzrostu wynagrodzeń w wielu branżach. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, w tym roku pracownicy polskich firm zarabiają średnio o 6,5 proc. więcej niż w zeszłym.

#wieszwiecej Polub nas

Pojawia się pytanie – czy w 2018 roku nie zabraknie nam ludzi do pracy? – W wielu branżach tak się stało już w roku 2017, a jeśli tak, to czy nie będziemy mieli do czynienia z wyraźnym, jeszcze wyraźniejszym wzrostem wynagrodzeń. Moim zdaniem tak się stanie i ten wzrost będzie dwucyfrowy – stwierdził ekonomista Marek Zuber.

Efekt Morawieckiego



2017 rok to czas, w którym wiele zagranicznych koncernów zdecydowało o otwarciu lub powiększeniu swojego biznesu w Polsce. Jednym z najważniejszych graczy na rynku finansowym był bank JP Morgan. Jeden z trzech największych na świecie banków inwestycyjnych zdecydował się na otwarcie jednej ze swoich siedzib w Polsce.

Zdaniem ekonomistów przyszły rok może obfitować w podobne informacje, bo na czele rządu stanął Mateusz Morawiecki, za namową którego wielu inwestorów zdecydowało w tym roku o lokowaniu pieniędzy w Polsce.



Ambitne plany



Kończący się rok był także przełomowy pod kątem prowadzenia przez Polskę polityki dotyczącej dostawy surowców. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo postawiło sobie za cel uniezależnienie się w perspektywie kilku lat od dostaw gazu z Rosji. Dlatego w tym roku ruszyły prace koncepcyjne nad budową gazociągu z Danią i Norwegią, a gazoport LNG w Świnoujściu odebrał kilkanaście transportów gazu skroplonego z Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Kataru.



Podobnie ambitne plany miało w kończącym się roku wiele innych spółek Skarbu Państwa. Lotos po raz pierwszy podpisał kontrakt na dostawy ropy ze Stanami Zjednoczonymi, a LOT postanowił na rozbudowę siatki połączeń co przełożyło się na osiągnięcie zysków. Wiele spółek Skarbu Państwa zamknie ten rok jako jeden z najlepszych pod względem wyników w ostatnich latach.