Jarosław Gowin: w gronie ministrów na pewno znajdzie się ktoś z Porozumienia

– Podczas zapowiadanej rekonstrukcji rządu na pewno obok mnie w gronie ministrów znajdzie się ktoś desygnowany przez Porozumienie – zapowiedział wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Prezydent Andrzej Duda powołał 11 grudnia rząd Mateusza Morawieckiego. Podczas środowej rozmowy w Polsat News Jarosław Gowin, pytany o zapowiedzianą na styczeń rekonstrukcję rządu przyznał, iż chciałby, aby „ta historia skończyła się jak najszybciej”. – Mam nadzieję, że dojdzie do tego zaraz po święcie Trzech Króli – wskazał.



– Natomiast decyzje zależą od premiera Mateusza Morawieckiego. O ile wiem tych decyzji w niektórych sprawach jeszcze nie ma – dodał wicepremier.



Kto z Porozumienia w rządzie?



Dopytywany, ilu ministrów odejdzie z rządu, Gowin odparł, że nie chce niczego przesądzać. – Natomiast mogę powtórzyć to, co mówili przede mną inni politycy Zjednoczonej Prawicy (...), że raczej należy się spodziewać dosyć głębokiej rekonstrukcji – zaznaczył.



Gowin pytany czy spodziewa się nominacji dla przedstawicieli Porozumienia stwierdził, że tak. – Takie jest porozumienie wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Na pewno obok mnie, w gronie ministrów, znajdzie się ktoś desygnowany przez Porozumienie – powiedział Gowin.



Wicepremier nie odpowiedział na pytanie, czy podczas rekonstrukcji rządu stanowisko straci szef MON Antoni Macierewicz.

Jednoczenie prawicy



Na początku listopada odbył się w Warszawie kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencja Zjednoczeniowa Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych. Formacje te utworzyły nowe ugrupowanie polityczne – Porozumienie. Prezesem nowej partii został wicepremier Jarosław Gowin.



Do partii Porozumienie przystąpił m.in. były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. W składzie nowej formacji znalazła się ponadto była posłanka Kukiz'15 Magdalena Błeńska oraz senator Józef Zając.