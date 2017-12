Jerozolima: Będą nowe prace przy Bożym Grobie

W przyszłym roku ma rozpocząć się kolejny etap remontu Kaplicy Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jest to najważniejsze dla chrześcijaństwa miejsce na świecie. Właśnie tam po śmierci na krzyżu miał zostać złożony Chrystus.

Wybudowana 200 lat temu kaplica groziła zawaleniem ze względu na wilgoć. Dlatego po trwających wiele miesięcy rozmowach, w ubiegłym roku udało się zakończyć pierwszą część remontu. Greccy specjaliści z politechniki w Atenach zdjęli żelazne obręcze, wzmocnili konstrukcję specjalnym klejem i uzupełnili brakujące marmurowe powierzchnie.



Teraz trwają rozmowy pomiędzy katolikami, greckimi prawosławnymi oraz Ormianami na temat drugiej części remontu. Kiedy wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, które administrują Bazyliką złożą odpowiednie dokumenty u izraelskich władz, będzie można przystąpić do prac.



Drugi etap remontu



Jak mówi przełożony Bazyliki Bożego Grobu ojciec Zacheusz Drążek, chodzi o stworzenie sprawnego systemu do walki z wilgocią.



– Jak odprowadzać wodę, która przebiega pod Bożym Grobem. To są stare kanały, z czasów krzyżowców. To właśnie woda niszczy każdy kamień. Jest też najbardziej niebezpieczną dla całej konstrukcji kaplicy. Dlatego będzie nie tylko zmieniana posadzka, która jest na zewnątrz, ale także wszystko, co znajduje się pod spodem. Będą też robione prace archeologiczne – dodaje zakonnik.



W czasie pierwszego etapu prac odkryto nieznaną dotąd płytę z wyrytym na niej krzyżem. Naukowcy przypuszczają, że pochodzi ona z czasów Cesarza Konstantyna, pierwszego chrześcijańskiego cesarza rzymskiego. Pod nią znajduje się skała na której miano złożyć ciało Chrystusa.

Jak relacjonuje z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, pierwszy etap remontu kaplicy w Bazylice Bożego Grobu kosztował co najmniej 4 miliony dolarów. Pieniądze zebrały kościoły opiekujące się świątynią oraz prezydent Autonomii Palestyńskiej i król Jordanii, która formalnie administruje Starym Miastem w Jerozolimie.