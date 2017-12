Specjalista od wizerunku z kolejnym zarzutem. Znaleźli u niego pornografię dziecięcą

Specjalista od marketingu politycznego Piotr T. usłyszał kolejny zarzut posiadania pornografii dziecięcej – poinformowało Radio ZET.

Według informacji, do których dotarła rozgłośna, prokuratura w pokoju hotelowym Piotra T. odkryła ponad 2,5 tys. pornograficznych zdjęć.



Podczas stawiania mu dodatkowego zarzutu, T. nie przyznał się do winy. Ze złożonych przez niego wyjaśnień wynika, że pornografię dziecięcą ktoś mu podrzucił. Śledczy nie dają temu wiary.



Piotr T. przeszedł już badania psychologiczno-seksuologiczne, teraz śledczy czekają na ich wyniki. Sąd przedłużył mu areszt do 19 stycznia przyszłego roku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Radio Zet

To już kolejne zarzuty dla Piotra T. W październiku mężczyzna został zatrzymany w wyniku śledztwa prowadzonego od 2015 roku, usłyszał wtedy zarzut rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletniego. Według mediów, chodzi o znanego specjalistę od budowania wizerunku i doradcę polityków.