Statek pasażerski uderzył w filar mostu – wiele osób zostało rannych

27 osób zostało rannych, po tym jak statek pasażerski ze 129 osobami na pokładzie uderzył w filar mostu nad Renem na autostradzie A42 pod Duisburgiem – poinformowała w środę policja.

Według agencji dpa na pokładzie statku Swiss Crystal podczas rejsu do Holandii znajdowało się 26 członków załogi i 103 pasażerów, pochodzących głównie z państw Beneluksu. Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 20.45. Armator odmówił na razie potwierdzenia szczegółów.



Znajdujący się w okolicy inny statek pasażerski ruszył na pomoc i przyjął na swój pokład wszystkich pasażerów ze Swiss Crystal, który został uszkodzony w części dziobowej.



Do wypadku wezwano kilka wozów straży pożarnej, a stan rannych na miejscu oceniali lekarze. W środę rano cztery osoby z poważniejszymi obrażeniami wyszły już ze szpitala.

źródło: pap

Jak podkreślił rzecznik policji w Duisburgu, należy cieszyć się, że wypadek nie miał poważniejszych konsekwencji, biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób na pokładzie uszkodzonego statku.Z powodu zajścia autostrada A42 ma pozostać zablokowana na odcinku między zjazdami Kamp-Lintfort i Duisburg-Nord. Przed wydaniem zgody na przywrócenie ruchu kołowego przez most stan jego konstrukcji musi ocenić specjalista.