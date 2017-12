„KE wybrała Polskę na art. 7 traktatu dlatego, że jest słaba dyplomatycznie”

– Jeżeli okaże się, że KE znalazła 22 kraje, które podtrzymają art. 7 traktatu unijnego, to będzie klęska polskiej dyplomacji – powiedział w „Kwadransie politycznym” Piotr Apel, poseł Kukiz'15.– Czekam na styczeń, kiedy dojdzie do wymiany kadr w MSZ – dodał Apel.

– Pojawiają się głosy, że to, co zrobiła Komisja Europejska, jest pewnym wypaczeniem idei wspólnotowej. Mamy mnóstwo przykładów albo podobnych błędów legislacyjnych, albo jeszcze gorszych rzeczy, które dzieją się w poszczególnych krajach UE, ale tam nie ma interwencji KE – powiedział Piotr Apel z Kukiz'15 w „Kwadransie politycznym”.



– Dla mnie to wyraz samotności. Polska jest samotna i to było widać we wrześniu, kiedy była sprawa pracowników delegowanych – ocenił Apel. Podkreślił, że to sprawa wyjątkowo ważna dla Polski i Polaków, ale nie byliśmy w stanie znaleźć sojuszników. – To jest konkretna sprawa, w której pokazujemy, że jesteśmy słabi – ocenił.



Zwrócił uwagę, że za rezolucją przeciwko Polsce głosowało także część eurodeputowanych należących do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w skład których wchodzą politycy PiS.



Nie przekonuje go także argument, że Węgry zadeklarowały brak poparcia dla rezolucji. – Poważnej dyplomacji nie uprawia się na obietnicach jednego kraju – stwierdził polityk Kukiz’15.

źródło: TVP 1

Jego zdaniem urzędnicy europejscy wybrali Polskę na artykuł 7 traktatu unijnego właśnie dlatego, że Polska jest słaba dyplomatycznie. – Właśnie dlatego, że tutaj mogą pokazać swoja moc. I jeżeli okaże się, że KE znalazła 22 kraje, które podtrzymają art. 7, to będzie klęska polskiej dyplomacji – powiedział.– Czekam na ten styczeń, kiedy dojdzie do wymiany kadr w MSZ – dodał Piotr Apel.