Sławomir Potapowicz: Środowiska opozycyjne są bardzo zdezintegrowane

– Trzeba uderzyć się w piersi, środowiska opozycyjne są w tej chwili bardzo zdezintegrowane – powiedział w „Minęła 8” w TVP Info Sławomir Potapowicz (Nowoczesna). Goście programu komentowali przygotowania do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Polityk PSL Paweł Bejda podkreślił, że jego ugrupowanie wystartuje pod własnym szyldem, jednak nie wykluczył wystawienia wspólnego z opozycją kandydata na prezydenta Warszawy.

– Trzeba powiedzieć wprost: działania PiS, zwłaszcza te, które polegają na zmianach w ustawie o samorządzie, zmuszają środowiska opozycyjne do tego, żeby się jednoczyć i szukać porozumienia. Jeśli tego nie będzie, to organizacje silne, a taką organizacją niewątpliwie jest PiS, będą miały ułatwione zadanie w zwycięstwie z organizacjami opozycyjnymi – powiedział Sławomir Potapowicz.



Polityk Nowoczesnej przyznał, że „środowiska opozycyjne są w tej chwili bardzo zdezintegrowane”, jednak zwrócił uwagę, że „proces tworzenia koalicji jest procesem długim”. – Proszę dać nam chwilę czasu, żebyśmy mogli stworzyć szeroką koalicję demokratyczną. Ten proces już zaczęliśmy w Warszawie od ogłoszenia wspólnego kandydata na prezydenta Warszawy – powiedział. Jak dodał, rozmowy „są otwarte też na inne środowiska samorządowe, także PSL”.



– To nie jest tak, że jesteśmy huraoptymistami jeśli chodzi o koalicję z Platformą Obywatelską, zmusza nas do tego sytuacja polityczna – dodał Potapowicz.

źródło: TVP Info

Poseł PSL Paweł Bejda zapewnił, że jego ugrupowanie do wyborów pójdzie pod władnym szyldem. – Rozmowy są możliwe, ale tylko na etapach wyboru na wójta, prezydenta, burmistrza. Nie jest wykluczone to, że będziemy wystawiać jednego, wspólnego kandydata w poszczególnych samorządach, ale to jest droga otwarta. Ja chcę tylko przypomnieć, że w dalszym ciągu czekamy na ustawę o ordynacji wyborczej, ona nie jest jeszcze podpisana przez pana prezydenta – powiedział.Poinformował, że PSL nie ma jeszcze oficjalnego kandydata na prezydenta Warszawy. – Jeśli dojdziemy do wniosku, że będzie lepsze wystawienie jednego, wspólnego kandydata (opozycji – red.), to nad tą propozycją się pochylimy – dodał.