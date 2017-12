Jacek Saryusz-Wolski: atak na Polskę zamówiła totalna opozycja

Jacek Saryusz-Wolski ocenił w wywiadzie dla „Sieci”, że atak na Polskę „zamówiła opozycja”. „Gdyby totalna opozycja nie donosiła, gdyby nie domagała się, żebrała, błagała, prosiła, gdyby nie Donald Tusk, to żadnej akcji przeciw Polsce by nie było” – powiedział eurodeputowany PiS.

Komisja Europejska uruchomiła art. 7 traktatu UE wobec Polski i dała Warszawie trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności. Wiceszef KE Frans Timmermans uzasadniając postanowienie Komisji mówił, że niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce staje pod znakiem zapytania.



Na pytanie „Sieci”, dlaczego tylko Polska znalazła się na celowniku Unii Europejskiej Saryusz-Wolski odparł, że „obcego ataku na Polskę” by nie było, gdyby nie „zachęty, prośby i wsparcie ze strony totalnej opozycji”. „Gdyby nasza totalna opozycja nie donosiła, gdyby nie domagała się, suflowała, żebrała, błagała, prosiła, nadzorowała, dyrygowała, gdyby nie Donald Tusk, to w ogóle byśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali, bo żadnej akcji przeciw Polsce by nie było” – w wywiadzie europoseł.



Ocenił, że „wobec dużego kraju, jakim jest Polska, takich rzeczy się nie robi”. „A jeśli już, to tylko za przyzwoleniem głównego nurtu politycznego. Nasza obecna opozycja nie tylko takie przyzwolenie dała, lecz sama tę akcję wymusiła i wywołała” – zaznaczył. Dodał, że „dlatego można ją nazwać targowicą”.

„Zdjąć rękawice”



„Jako insider znam instytucje unijne od środka, nie o wszystkich źródłach mojej wiedzy mogę mówić. Ale wiem, naprawdę wiem, że to, co zostało zrobione, było na wyraźną prośbę i zamówienie totalnej opozycji” – podkreślił.



„Pamiętam ten moment, gdy uznałem, że dłużej nie mogę czekać na otrzeźwienie PO i jej ludzi. Usłyszałem Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, mówiącego, iż popiera procedurę przeciw Polsce, a w konsekwencji – sankcje” – mówił, przypominając, że w archiwach prasowych jest „wczesna wypowiedź Donalda Tuska dla »Financial Times«, w której opowiada się przeciwko tej procedurze wobec Polski”. „Potem nagle zmienił zdanie” – dodał.



Pytany, czy zmiana zdania przewodniczącego RE miała związek z tym, że dostał on „telefon z Berlina”, odpowiedział, że „wyjaśnienie przyczyn zmiany tej decyzji to już zadanie dla dziennikarzy śledczych”. „Jedno jest pewne: znam dobrze Brukselę i wiem, że bez tego przyzwolenia ze strony polskiego premier, przewodniczącego Rady Europejskiej, Komisja Europejska dalej by się nie posunęła” – ocenił.



Na pytanie jak Polska powinna zachowywać się w tej sytuacji odparł: „Kontratakować. Zdjąć rękawice”.