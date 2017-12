Sparaliżowane lotniska i stan klęski żywiołowej. USA pod śniegiem

Północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest zasypane śniegiem. Utrudnienia w kursowaniu samolotów są m.in. w Nowym Jorku i Bostonie.

Zamiecie śnieżne i niska temperatura utrudniają mieszkańcom północno-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i środkowej części kraju powrót do domów po świętach. W Pensylwanii miejscowe władze ogłosiły stan klęski żywiołowej. Zamknięto część lotnisk. Utrudnienia w kursowaniu samolotów są m.in. w Nowym Jorku i Bostonie. Na lotnisku w Bostonie lądująca maszyna wpadła w poślizg na oblodzonym pasie. Nikomu na szczęście nic się nie stało.



- 40 stopni Celsjusza



Jednym z portów lotniczych, na którym ruch wstrzymano całkowicie, jest lotnisko w miejscowości Erie w Pensylwanii. Ludzie nie mogą po świętach wrócić do domów. Tylko w Erie spadł ponad metr śniegu, a takich regionów w północno-wschodniej części USA jest dużo więcej.

Na północy jest dodatkowo bardzo zimno. W Minesocie, Północnej Dakocie i Wisconsin miejscami termometry wskazywały - 40 stopni Celsjusza. W Chicago i Minnesocie odnotowano najzimniejsze święta od 1966 roku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Część dróg jest całkowicie nieprzejezdna. Władze zaapelowały, aby w miarę możliwości odkładać poświąteczne podróże do domów. Żywioł daje się we znaki sześćdziesięciu milionom mieszkańców Stanów Zjednoczonych Z kolei najcieplejszym miejscem w USA jest miejscowość Fort Myers na północny-zachód od Miami. Termometry wskazały tam we wtorek 26 stopni powyżej zera.