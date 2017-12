Setki tysięcy oblężonych przez wojska Asada. Ruszyła ewakuacja Wschodniej Ghuty

Międzynarodowy Czerwony Krzyż poinformował, że w Syrii rozpoczęła się ewakuacja ciężko rannych i chorych z oblężonej przez wojska rządowe Wschodniej Ghuty do Damaszku. Organizacja napisała na Twitterze, że pacjenci w stanie krytycznym są transportowani do stolicy.

Jak poinformowało Syryjsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (SAMS), pierwszych 4 pacjentów zostało przewiezionych do szpitali w Damaszku. Są to osoby z grupy 29 wytypowanych w pierwszej kolejności do ewakuacji. Pozostali mają być ewakuowania w najbliższych dniach.



Wschodnia Ghuta od czterech lat jest w stanie oblężenia; enklawa pozostaje w rękach opozycji zwalczanej przez wojska Baszara al-Asada. Żyje tam w trudnych warunkach prawie 400 tysięcy ludzi.



ONZ od miesięcy zabiega o zgodę na ewakuację około pięciuset najciężej chorych pacjentów, wśród nich 130 dzieci, które wymagają natychmiastowego leczenia. Organizacja zaapelowała do władz w Damaszku, by wydały pozwolenie na transport cywilów do szpitali.

źródło: IAR, PAP

Według danych ONZ, prawie 12 proc. dzieci, żyjących we Wschodniej Ghucie jest niedożywionych. W ubiegłym tygodniu organizacje humanitarne podawały, że prezydent Asad rozważa wniosek o pozwolenie na ewakuację z enklawy siedmiorga dzieci chorych na raka.Międzynarodowy Czerwony Krzyż ocenia, że życie ludności cywilnej we Wschodniej Ghucie „stało się niemożliwe” a sytuacja humanitarna osiągnęła „punkt krytyczny. W ostatnich bombardowaniach lotnictwa rządowego zginęły dziesiątki cywilów. Brakuje żywności, wody i lekarstw.